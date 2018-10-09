Режиссер Марина Брусникина рассказала, каким станет театр "Практика"

Вдова театрального режиссера и актера Дмитрия Брусникина Марина Брусникина во время своего представления коллективу в качестве нового художественного руководителя театра Практика в Москве.

Вдова театрального режиссера и актера Дмитрия Брусникина Марина Брусникина во время своего представления коллективу в качестве нового художественного руководителя театра Практика в Москве.

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Марина Брусникина заявила, что в качестве художественного руководителя постарается сделать театр "Практика" пространством для эксперимента и поиска.

Худрук "Практики" Дмитрий Брусникин скончался 9 августа, ему было 60 лет. В октябре стало известно, что театр возглавит режиссер и педагог, профессор Марина Брусникина. Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский во вторник представил коллективу театра нового художественного руководителя.

"Театр "Практика" — это очень хорошо задуманное пространство для эксперимента и поиска, для свободного творчества. Этот театр был задуман как театр современного текста, и это, безусловно, мы будем развивать и продолжать. Дмитрий Брусникин хотел внести новый дух и новую жизнь в этот театр, где в последнее время мало что происходило интересного. Вдохнуть жизнь в это прекрасное место, чтобы здесь бурлила жизнь, чтобы здесь царил творческий поиск", — сказала Марина Брусникина в интервью РИА Новости.

По ее словам, театр ждет людей со своей идеей, со своей мечтой, которые смогут реализовать в этом удивительном, камерном пространстве свои замыслы.

"Мы очень бы хотели, и сейчас работаем над этим, чтобы в театр "Практика" приходили большие художники, мастера и, конечно, будем оставлять пространство для новых имен, новых интересных режиссеров, драматургов. В Москве много новых хороших театров, но театр "Практика" будет театром настоящего поиска", — сказала Брусникина.