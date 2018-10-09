На Культурном форуме в Петербурге ожидают более 30 тысяч участников

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт — РИА Новости. Более 30 тысяч участников из не менее чем 150 стран ожидается на Международном культурном форуме в Петербурге в 2018 году, сообщила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец на заседании оргкомитета форума.

"В этом году мы ожидаем, что количество участников превысит 30 тысяч человек", — сказала Голодец. Она напомнила, что в прошлом году в мероприятии участвовали более 33 тысяч человек.

По ее словам, на форуме будет представлено не менее 150 стран. Почетный статус страны-гостя форума в 2018 году получили Италия и Катар. "Они получили право показать ряд своих произведений искусства и культуры", — сказала она.

Особым событием форума Голодец назвала вручение Европейской театральной премии. "Это будет яркой страницей культурного форума", — отметила она.

Мероприятия семнадцатой Европейской театральной премии пройдут в Петербурге с 13 по 17 ноября. Премия была учреждена в 1986 году высшим исполнителем органом Евросоюза – Европейской комиссией. Премия признана Европарламентом и Советом Европы как самая престижная европейская награда за достижения в культурной сфере.

Проект включен в программу VII Санкт-Петербургского международного культурного форума 2018 года. В этом году лауреатом премии жюри назвало народного артиста России, руководителя Александринского театра Валерия Фокина. В рамках мероприятий премии состоятся показы его спектаклей "Швейк. Возвращение", "Сегодня.2016 — …", "Маскарад. Воспоминания будущего". Специальная программа будет посвящена лауреатам премии прошлых лет: петербургским режиссерам Льву Додину и Андрею Могучему.

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