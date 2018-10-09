Гендиректором "Росконцерта" стал экс-глава департамента Минкультуры

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Новым гендиректором ФГБУК "Росконцерт" назначен бывший глава департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры РФ Андрей Малышев, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в Минкультуры РФ РИА Новости сообщили, что Малышев уволился с поста главы департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры РФ по собственному желанию. Он руководил департаментом с 2015 года по 1 октября 2018 года.

"Андрей Малышев, занимавший должность директора департамента государственной поддержки искусства и народного творчества министерства культуры Российской Федерации, назначен генеральным директором ФГБУК "Росконцерт". Соответствующий приказ подписал министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский", — говорится в сообщении пресс-службы.

Малышев уже возглавлял "Росконцерт" с 2007 по 2015 год.

"Росконцерт" — это организация с большими традициями, мы будем сохранять и укреплять их. Кадровых революций устраивать не собираюсь… Важно провести на высоком уровне запланированные мероприятия по плану, утверждённому Минкультуры, завершить финансовый год, и, безусловно, одно из приоритетных направлений — активизировать подготовку к XVI Международному конкурсу имени Чайковского — главному музыкальному событию 2019 года. Опыт успешного проведения предыдущего конкурса у меня есть", — отметил новый руководитель учреждения, чьи слова приводит пресс-служба.