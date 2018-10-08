Вдова Кобзона выразила благодарность супругу на вечере памяти

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Вдова народного артиста СССР Иосифа Кобзона Нелли на сороковой день после его кончины произнесла слова благодарности супругу за долгую и счастливую жизнь, а также поблагодарила друзей и родных, которые поддерживали их семью.
"Я хочу поблагодарить Иосифа за нашу такую долгую счастливую жизнь, в которой было все — и ссоры, и слезы, и страдания, но была такая большая любовь. Она и есть, конечно, она останется во мне навсегда. Я благодарна ему за всю нашу жизнь", — сказала Нелли Кобзон.
"Сегодня 40-й день, мне очень страшно, что мы прощаемся с его душой, но его душа будет всегда во мне и, думаю, в ваших душах она тоже останется", — отметила вдова.
Она назвала своего супруга необыкновенным мощным человеком, о котором она продолжает узнавать много нового и удивительного. Кобзон похоронен на Востряковском кладбище рядом со своей мамой.