В Мурманске погиб ведущий артист театра Северного флота

МУРМАНСК, 8 окт – РИА Новости. Ведущий актер драматического театра Северного флота в Мурманске, председатель мурманского отделения союза театральных деятелей России Алексей Гудин трагически скончался в возрасте 39 лет, сообщается на сайте театра.

"Коллектив Драматического театра Северного флота с глубочайшей скорбью сообщает о трагической гибели ведущего актера нашего театра Алексея Михайловича Гудина", — говорится в сообщении.

Сообщается, что Гудин пришел в труппу театра в 1996 году. "Театр флота стал для молодого актера второй семьей, здесь он встретил свою жену, Юлию Блохову (Гудину), здесь превратился из начинающего артиста в настоящего профессионала, которому по плечу стали роли разного жанра, амплуа, объема, от эпизодов до главных, труднейших в практике театра", — отмечается в сообщении.

В театре говорят, что многие годы Алексей был одним из тех артистов труппы, на которых строился и держался репертуар театра СФ. За годы работы Гудин сыграл около шестидесяти разноплановых ролей. Среди них такие, как Хлестаков в "Ревизоре" Н.Гоголя, Алексей Берестов в "Барышне-крестьянке" А.Пушкина, Валерка в "Эй, ты,-здравствуй!" Г.Мамлина, Игорь Воеводин в "Острове Рикоту" Н.Мошиной, Магомед Гаджиев в "Я близко! Я рядом!!Я здесь!!!" А.Шульгиной и многие другие.

В 2016 года Гудин был избран председателем мурманского регионального отделения Союза театральных деятелей России. Он был лауреатом и дипломантом различных театральных фестивалей, городских и региональных премий. Награжден медалью МО РФ "За трудовую доблесть", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2 степени.

Соболезнования семье и театру принес председатель союза театральных деятелей РФ Александр Калягин "Это страшная трагедия, которую нельзя принять ни умом, ни сердцем. Совсем молодой человек, перед которым открывались такие перспективы, и вдруг такой немыслимый уход из жизни… Алексей Гудин был талантливым артистом, прекрасным руководителем, его любили и уважали коллеги", — приводятся слова Калягина на сайте СТД.

На сайте театра сообщается об отмене ближайших спектаклей, изменениях в репертуаре и переносе открытия театрального сезона.