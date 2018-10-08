Монсеррат Кабалье похоронили на барселонском кладбище Сант Андреу

МАДРИД, 8 окт – РИА Новости. Оперная певица Монсеррат Кабалье похоронена на барселонском кладбище Сант Андреу, там же, где покоятся ее родители, сообщает газета La Vanguardia.

Ранее в центре погребальных ритуалов "Лес-Кортс" прошла церемония прощания с великой певицей. На ней присутствовали королева София, премьер Испании Педро Санчес, тенор Хосе Каррерас, глава женералитета Каталонии Ким Торра, спикер каталонского парламента Роже Торрен, мэр Барселоны Ала Колау, министр культуры Испании Хосе Гирао, руководство театра "Лисео" и многие другие.

На церемонии прозвучали арии в исполнении Кабалье и поэма "Жизнь", написанная матерью Терезой. Религиозная церемония проводилась на испанском.

"Она была для меня как старшая сестра, в какой-то момент она меня даже опекала", — сказал после церемонии журналистам Каррерас. Он назвал Кабалье "неповторимой сопрано XX века, как и Мария Каллас".

Итальянский певец Аль Бано, также присутствовавший на похоронах, сказал, что для него было большой честью работать с Кабалье.

Машину с гробом собравшиеся в центре погребальных ритуалов провожали аплодисментами.

Глава государства король Фелипе VI не присутствовал на церемонии, однако, выступая в понедельник на встрече с попечительским советом Института Сервантеса, отдал дань памяти певице, назвав ее смерть "большой потерей для оперы и для всех".

Монсеррат Кабалье скончалась в субботу в барселонской больнице "Сант Пау" в возрасте 85 лет. Она была госпитализирована в сентябре из-за проблем с желчным пузырем. Однако врачи так и не смогли ее спасти.