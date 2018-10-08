МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Минкультуры РФ заявило о выходе из состава организаторов "Золотой маски", так как фактически ведомство не влияет на функционирование премии, сообщили в пресс-службе министерства в понедельник.

"Золотая маска" была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.

Как отметили в министерстве, в 2017 году был взят курс на повышение объективности премии, что всячески приветствуется Минкультуры, и соответствующим образом было изменено положение о награде.

"В то же время в связи с формальной ролью Минкультуры России как одного из организаторов премии, ведомством было принято решение о выходе из состава ее организаторов. Мы не считаем целесообразным в дальнейшем выступать в этом качестве, так как фактически не влияем на принятие каких-либо решений. Наличие или отсутствие министерства культуры в качестве организаторов не влияет на функционирование премии, в том числе на вопросы ее финансирования", — говорится в сообщении пресс-службы.

Как добавили в министерстве, письма о выходе из числа организаторов за подписью замминистра культуры РФ Павла Степанова были направлены на имя председателя Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина, президента награды Игоря Костолевского и генерального директора награды Марии Ревякиной.