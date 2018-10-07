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Культура

В Вероне, несмотря на непогоду, состоялось ледовое шоу Ильи Авербуха

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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкАртисты в сцене из ледового спектакля Ильи Авербуха Ромео и Джульетта. Архивное фотоАртисты в сцене из ледового спектакля Ильи Авербуха Ромео и Джульетта. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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ВЕРОНА (Италия), 7 окт — РИА Новости, Александр Логунов. Европейская премьера ледового шоу "Ромео и Джульетта" в постановке Ильи Авербуха прошла в субботу вечером на сцене Arena di Verona — знаменитой концертной площадке в открытом античном амфитеатре в Италии.

Фигурист, продюсер ледовых шоу Илья Авербух
© РИА Новости / Нина Зотина
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Шоу состоялось несмотря на то, что перед этим грандиозным культурным мероприятием в Вероне весь день шел дождь. Ливень стих к началу представления, но потом снова начался сразу после знаменитой сцены у балкона Джульетты.

Публике нельзя пользоваться зонтами. Некоторые зрители запаслись прозрачными пончо, которые продавались возле арены.

Сцена веронской арены, привыкшая к классическим операм и концертам мировых исполнителей, сменила облик ради новой интерпретации вечной истории о наивной и честной любви двух подростков. Общая площадь сцены, подготовленной для проведения ледового шоу, составила свыше 800 квадратных метров. На мероприятие было продано свыше 8 тысяч билетов.

Его начало задержалось почти на час. Как сообщили РИА Новости организаторы представления, для борьбы с дождевой водой, покрывшей всю ледовую сцену, "была подкручена мощность" на всех морозильных установках.

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© РИА Новости / Нина Зотина
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Несмотря на их усилия, даже после начала спектакля по бокам сцены оставалась не до конца замёрзшая вода. Впрочем, это не помешало артистам показать все свое мастерство под живую музыку.

Как сообщил РИА Новости перед началом спектакля его создатель Илья Авербух, гастроли в Вероне стали огромным вызовом для российских ледовых проектов, так как впервые "российское шоу выезжает за рубеж в таком масштабе".

"Выступать на этой арене для нас, всегда выступающих в ледовых дворцах, где нет проблем с погодой, — это ещё больший вызов", — отметил прославленный фигурист.

По его словам, погодные условия не должны отразиться на исполнении артистов. "Сегодня никто себя беречь не будет", — отметил он.

Авербух подчеркнул, что организаторы предполагали проблемы с погодой и привезли с собой целых семь холодильных установок.

"Это вдвое больше, чем необходимо для заливки такой площадки. Они будет работать на полную катушку", — заявил Авербух.

Спектакль на льду был впервые показан в Сочи в июле 2017 года. По словам его создателей, он стал самым успешным проектом в истории российских ледовых шоу. Так, представления в Сочи на протяжении четырёх месяцев шли с неизменными аншлагами, а всего за год его смогли посмотреть свыше миллиона человек.

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В спектакле заняты сразу 6 олимпийских чемпионов. Главные роли исполнили Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. Алексей Ягудин и Роман Костомаров воплотили образы Меркуцио и Тибальда, а Максим Траньков и Татьяна Волосожар сыграли князя и княгиню Вероны.

Также в шоу задействованы 22 спортсмена международного класса, 14 артистов ледового балета, вокалисты, артисты балета и музыканты.

С фигуристами занимались профессиональные фехтовальщики, хореографы и педагоги по актерскому мастерству, а 160 костюмов создавала целая команда художников.

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