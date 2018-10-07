В Вероне, несмотря на непогоду, состоялось ледовое шоу Ильи Авербуха

ВЕРОНА (Италия), 7 окт — РИА Новости, Александр Логунов. Европейская премьера ледового шоу "Ромео и Джульетта" в постановке Ильи Авербуха прошла в субботу вечером на сцене Arena di Verona — знаменитой концертной площадке в открытом античном амфитеатре в Италии.
Публике нельзя пользоваться зонтами. Некоторые зрители запаслись прозрачными пончо, которые продавались возле арены.
Сцена веронской арены, привыкшая к классическим операм и концертам мировых исполнителей, сменила облик ради новой интерпретации вечной истории о наивной и честной любви двух подростков. Общая площадь сцены, подготовленной для проведения ледового шоу, составила свыше 800 квадратных метров. На мероприятие было продано свыше 8 тысяч билетов.
Его начало задержалось почти на час. Как сообщили РИА Новости организаторы представления, для борьбы с дождевой водой, покрывшей всю ледовую сцену, "была подкручена мощность" на всех морозильных установках.
Как сообщил РИА Новости перед началом спектакля его создатель Илья Авербух, гастроли в Вероне стали огромным вызовом для российских ледовых проектов, так как впервые "российское шоу выезжает за рубеж в таком масштабе".
"Выступать на этой арене для нас, всегда выступающих в ледовых дворцах, где нет проблем с погодой, — это ещё больший вызов", — отметил прославленный фигурист.
По его словам, погодные условия не должны отразиться на исполнении артистов. "Сегодня никто себя беречь не будет", — отметил он.
Авербух подчеркнул, что организаторы предполагали проблемы с погодой и привезли с собой целых семь холодильных установок.
"Это вдвое больше, чем необходимо для заливки такой площадки. Они будет работать на полную катушку", — заявил Авербух.
Спектакль на льду был впервые показан в Сочи в июле 2017 года. По словам его создателей, он стал самым успешным проектом в истории российских ледовых шоу. Так, представления в Сочи на протяжении четырёх месяцев шли с неизменными аншлагами, а всего за год его смогли посмотреть свыше миллиона человек.
Также в шоу задействованы 22 спортсмена международного класса, 14 артистов ледового балета, вокалисты, артисты балета и музыканты.
С фигуристами занимались профессиональные фехтовальщики, хореографы и педагоги по актерскому мастерству, а 160 костюмов создавала целая команда художников.