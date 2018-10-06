Испанский премьер посетит похороны Кабалье в Барселоне

МАДРИД, 6 окт – РИА Новости. Премьер Испании Педро Санчес будет присутствовать на похоронах оперной певицы Монсеррат Кабалье, которые состоятся в понедельник.

Кабалье скончалась в субботу в барселонской больнице в возрасте 85 лет.

Прощание с певицей начнется в каталонской столице в воскресенье в центре погребальных ритуалов Лес-Кортс. Похороны состоятся на следующий день, 8 октября.

"Председатель правительства будет присутствовать на похоронах Монсеррат Кабалье в Барселоне", — сообщили в правительстве Испании.

Ранее Санчес выразил соболезнования в связи со смертью певицы. Он отозвался о Кабалье как о "великом после страны". "Ее голос и нежность всегда останется с нами", — написал глава правительства в Twitter.