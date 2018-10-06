Тина Тернер рассказала, что муж пожертвовал ей почку

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Тина Тернер в автобиографии My Love Story, которая выйдет в свет 16 октября, рассказала, что в 2017 году втайне от поклонников перенесла операцию по пересадке почки, донором стал ее муж Эрвин Бах, сообщает журнал People со ссылкой на книгу.

Как сообщает издание, в 2016 году Тернер диагностировали рак кишечника. Желая избежать неприятных побочных эффектов, певица отказалась от традиционного лечения в пользу гомеопатических средств. Это лишь ухудшило ее состояние, и вскоре Тернер столкнулась с почечной недостаточностью. "В момент глубочайшего кризиса" Бах вызвался стать для нее донором почки, пишет журнал.

"Я задавалась вопросом, подумает ли кто-то, что донорство Эрвина было каким-либо образом деловым. Невероятно, учитывая, как долго мы были вместе, все еще находились люди, которые хотели верить, что Эрвин женился на мне из-за моих денег и славы. Что еще молодому мужчине нужно от женщины постарше? Эрвин всегда игнорировал слухи", — сказала она.

Как сообщает издание, операция прошла в апреле 2017 года и была в значительной мере успешной, хотя певица все еще борется с осложнениями, поскольку ее тело "отвергает новый орган". В результате возникают такие симптомы, как головокружение, забывчивость, тревожность и приступы диареи.

"Я знаю, что мое медицинское приключение далеко от завершения. Но я все еще здесь — мы все еще здесь, ближе, чем мы когда-либо представляли. Я могу оглянуться назад и понять, почему моя карма была такой. Хорошее вышло из плохого. Радость пришла от боли. И я никогда не была так счастлива, как сегодня", — рассказала певица.