Тина Тернер рассказала, что муж пожертвовал ей почку

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Тина Тернер в автобиографии My Love Story, которая выйдет в свет 16 октября, рассказала, что в 2017 году втайне от поклонников перенесла операцию по пересадке почки, донором стал ее муж Эрвин Бах, сообщает журнал People со ссылкой на книгу.
"Я задавалась вопросом, подумает ли кто-то, что донорство Эрвина было каким-либо образом деловым. Невероятно, учитывая, как долго мы были вместе, все еще находились люди, которые хотели верить, что Эрвин женился на мне из-за моих денег и славы. Что еще молодому мужчине нужно от женщины постарше? Эрвин всегда игнорировал слухи", — сказала она.
"Я знаю, что мое медицинское приключение далеко от завершения. Но я все еще здесь — мы все еще здесь, ближе, чем мы когда-либо представляли. Я могу оглянуться назад и понять, почему моя карма была такой. Хорошее вышло из плохого. Радость пришла от боли. И я никогда не была так счастлива, как сегодня", — рассказала певица.