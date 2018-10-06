Солистка Большого театра назвала Монсеррат Кабалье великой женщиной

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Солистка Большого театра Динара Алиева назвала скончавшуюся испанскую оперную певицу Монсеррат Кабалье великой женщиной.

Всемирно известная оперная певица Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне. Соболезнования в связи с ее смертью выразили Королевский дом, премьер Испании Педро Санчес и глава каталонского женералитета Ким Торра. Церемония прощания с певицей состоится в Барселоне в воскресенье, похороны пройдут в понедельник.

"Для меня это особая личная утрата. Дело в том, что именно Монсеррат Кабалье убедила меня в том, что мое призвание — быть певицей. Это было в ее приезд в 2004-м году в Баку. Я тогда сомневалась, стоит ли мне продолжать заниматься классической музыкой. Но после приезда Кабалье, ее оценки моего творчества, слов о том, что меня ждет большое будущее, я поняла, что мне нужно заняться этим серьезно", — сказала Алиева на брифинге в Большом театре.

По ее словам, она встретилась с Кабалье еще раз в 2016 году, когда уже стала солисткой Большого театра. Это было в Барселоне, дома у певицы, где она дала ей потрясающий мастер-класс.

"Слава богу, что я жила в это время, когда была эта великая певица, и мне посчастливилось прикоснуться к ее творчеству. Она оставила огромный след в мировом искусстве, и нынешнее и будущее поколение вокалистов будут равняться на эту великую женщину", — отметила Алиева.

Певица выразила соболезнования семье Монсеррат Кабалье.