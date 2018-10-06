МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Народная артистка СССР, солистка Большого театра Маквала Касрашвили назвала Монсеррат Кабалье величайшей певицей, уникальной личностью. Об этом она сказала в интервью РИА Новости.

Всемирно известная испанская оперная певица Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне. Церемония прощания с певицей состоится в Барселоне в воскресенье, похороны пройдут в понедельник.

"Уход из жизни величайшей певицы, уникальной личности — это невосполнимая потеря для всего культурного и музыкального мира", — сказала Касрашвили. "Мне посчастливилось услышать Монсеррат Кабалье еще в 1974 году на гастролях Ла Скала в Большом театре. Она исполняла "Норму" Беллине, и это было самое огромное впечатление, которое по сей день в моей памяти, в моем сердце. Я не пропустила ни одного ее спектакля и помню, как на последнем я стояла на сцене за кулисами. Она пела буквально в трех шагах от меня. Я слушала и рыдала. А после спектакля подошла, встала на колени и поцеловала ей руку. Это были самые незабываемые впечатления, которые сопровождают меня всю жизнь".

Касрашвили рассказала, что на одном из спектаклей она подобрала и потом хранила как талисман бусинки, которые упали с костюма Монсеррат Кабалье. Об этой истории она рассказала Монсеррат Кабалье после ее концерта в Метрополитен-опера. "Эта история очень тронула Монсеррат Кабалье, и она вспомнила какой потрясающий успех у нее был в Москве", — рассказала певица.

Касрашвили назвала Монсеррат Кабалье фантастической певицей, которая пела такой репертуар, который не каждой даже очень хорошей певице был под силу – в том числе произведения Россини и Беллини, Вагнера, Штрауса, и Верди… "Кабалье обладала уникальной техникой, фантастическим владением голоса, тембром удивительной красоты", — сказала Касрашвили.

"К сожалению, приходит время, когда такие гениальные люди уходят, но Монсеррат Кабалье останется навсегда в сердцах всех любителей оперы и в моем сердце навечно", — сказала Касрашвили.