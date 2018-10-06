Дэнни Трехо назвал Андрея Кончаловского любимым режиссером

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Голливудский актер Дэнни Трехо признался, что Андрей Кончаловский является его любимым режиссером.

"Мой любимый режиссер — Андрей Кончаловский. Я снимался у него в своем первом фильме ("Поезд-беглец", 1985 г)", — сказал Трехо на встрече с поклонниками на фестивале Comiс Con Russia в Москве.

Он добавил, что приглашал Кончаловского на эту встречу. "Но его, к сожалению, нет в Москве сейчас", — сказал актер.

Трехо снимался в фильмах Роберта Родригеса "От заката до рассвета", "Дети шпионов", "Мачете".