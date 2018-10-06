Бэнкси мог лично уничтожить свою картину, пишут СМИ

Работа художника Бэнкси Девочка с шаром во время самоуничтожения на аукционе Sotheby's в Лондоне

Работа художника Бэнкси Девочка с шаром во время самоуничтожения на аукционе Sotheby's в Лондоне

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Привести в действие шредер, встроенный в рамку картины "Девочка с воздушным шаром", мог лично Бэнкси. Об этом пишет Art Newspaper.

Журналисты заметили недалеко от входа в здание, где проходил аукцион, неизвестного мужчину в солнцезащитных очках и шапке. Его окружали охранники.

"Девочка с воздушным шаром" была одним из лотов Sotheby’s. Ее купили за 1,4 миллиона долларов, однако после удара молотка в раме включился измельчитель бумаги, который частично изрезал холст на мелкие полоски. Кто привел в действие шредер, пока непонятно.



