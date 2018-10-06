Пласидо Доминго рассказал о работе с Монсеррат Кабалье

МАДРИД, 6 окт — РИА Новости. Оперный певец Пласидо Доминго признался в том, что удивлялся уникальным исполнительским способностям Монсеррат Кабалье.
"Ее голос был уникальным, ни с кем нельзя было сравнить, с уникальным тембром. Она обладала способностью соединять фразы, одну за другой, так, что я говорил: "Монсеррат, когда ты будешь дышать?", — сказал тенор в интервью газете El País.
Они уже давно не пели вместе. "Таков мир оперы, иногда встречаемся пять раз в год, а потом не видимся десять лет", — сказал певец. Чаще всего они вместе выступали в барселонском "Лисео" и нью-йоркском "Метрополитен-опера".
В последний раз Доминго видел Кабалье в Барселоне на вручении премий журнала "Современная опера" в апреле 2016 года.
"Годы идут, у всех нас вопросы со здоровьем, логичные в возрасте, но правда в том, что ты не ждешь", — добавил Доминго.
Всемирно известная испанская оперная певица Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне. Соболезнования в связи со смертью певицы выразили Королевский дом, премьер Испании Педро Санчес и глава каталонского женералитета Ким Торра. Церемония прощания с певицей состоится в Барcелоне в воскресенье, похороны пройдут в понедельник.
На фото: Монсеррат Кабалье на выставке в честь 50-летия ее дебюта на сцене Gran Teatre del Liceu в Барселоне. 3 января 2012
На фото: Фрэнк Синатра, Дайана Росс, Лучано Паваротти и Монсеррат Кабалье. 18 марта 1984
На фото: Янина Бахле в роли маркизы де Беркенфилд и Монсеррат Кабалье в роли герцогини де Кракенторп в опере Доницетти "Дочь полка" в Венской опере, 28 марта 2007 года.
На фото: Монсеррат Кабалье, Монсеррат Марти и Николай Басков на концерте в Москве.
На фото: Монсеррат Кабалье с дочерью на Соборной площади Кремля, 31 июля 1998 года.
На фото: католикос всех армян Гарегин II (в центре) и Монсеррат Кабалье в Святом Первопрестольном Эчмиадзине.
На фото: с оперным певцом Игорем Портным на концерте в Государственном Кремлевском дворце в Москве. 6 июня 2018