Пласидо Доминго рассказал о работе с Монсеррат Кабалье

МАДРИД, 6 окт — РИА Новости. Оперный певец Пласидо Доминго признался в том, что удивлялся уникальным исполнительским способностям Монсеррат Кабалье.

"Ее голос был уникальным, ни с кем нельзя было сравнить, с уникальным тембром. Она обладала способностью соединять фразы, одну за другой, так, что я говорил: "Монсеррат, когда ты будешь дышать?", — сказал тенор в интервью газете El País.

Они уже давно не пели вместе. "Таков мир оперы, иногда встречаемся пять раз в год, а потом не видимся десять лет", — сказал певец. Чаще всего они вместе выступали в барселонском "Лисео" и нью-йоркском "Метрополитен-опера".

В последний раз Доминго видел Кабалье в Барселоне на вручении премий журнала "Современная опера" в апреле 2016 года.

"Годы идут, у всех нас вопросы со здоровьем, логичные в возрасте, но правда в том, что ты не ждешь", — добавил Доминго.

Всемирно известная испанская оперная певица Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне. Соболезнования в связи со смертью певицы выразили Королевский дом, премьер Испании Педро Санчес и глава каталонского женералитета Ким Торра. Церемония прощания с певицей состоится в Барcелоне в воскресенье, похороны пройдут в понедельник.