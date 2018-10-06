Барселонский театр "Лисео" посвятит памяти Кабалье спектакли "Пуритане"

Оперная певица Монсеррат Кабалье на выставке, посвященной 50-летию ее дебюта на сцене Gran Teatre del Liceu в Барселоне. Архивное фото

Оперная певица Монсеррат Кабалье на выставке, посвященной 50-летию ее дебюта на сцене Gran Teatre del Liceu в Барселоне. Архивное фото

МАДРИД, 6 окт — РИА Новости. Оперный театр "Лисео" в Барселоне, где скончавшаяся оперная певица Монсеррат Кабалье выступала многие годы, посвятит ее памяти спектакли "Пуритане" этого сезона.

Всемирно известная испанская оперная певица Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне. Соболезнования в связи с ее смертью выразили Королевский дом, премьер Испании Педро Санчес и глава каталонского женералитета Ким Торра. Церемония прощания с певицей состоится в Барcелоне в воскресенье, похороны пройдут в понедельник.

"Большой театр "Лисео" хочет выразить соболезнования в связи с кончиной Монсеррат Кабалье, одной из самых важных сопрано в истории и ключевой в летописи театра, где она выступала более 200 раз и где спела почти весь репертуар, около пятидесяти ролей", — говорится в сообщении театра.

Некоторые из ее выступлений в "Лисео", например, партии Нормы, Саломеи, Марии Стюарт и партия Виолетты Валери в "Травиате" вошли в историю мировой оперы.

Кабалье обучалась в консерватории при "Лисео", окончила учебу в 1954 году. Первый раз поднялась на сцену барселонского театра в 1962 году, исполнив партию в опере "Арабелла" Рихарда Штрауса. Мировая известность к ней пришла в 1965 году, когда она должна была заменить Мэрилин Хорн в роли Лукреции Борджиа в Карнеги-холл. Тогда газета The New YorkTimes писала: "Каллас+Тебальди = Кабалье". Это выступление открыло ей двери в миланский "Ла-Скала".

В театре отмечают, что песня "Барселона", которую она исполнила с Фредди Меркьюри, стала настоящим гимном города. "Кабалье стала не только послом "Лисео" в мире, но также и Барселоны, особенно во время Олимпийских игр 1992 года", — говорится в сообщении театра. В последний раз Кабалье вышла на сцену "Лисео" 3 января 2012 года.