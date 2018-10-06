Басков посвятит Монсеррат Кабалье выступление в Кремле

Монсеррат Кабалье и Николай Басков во время выступления в театре Gran Teatre del Liceu в Барселоне. Архивное фото

Монсеррат Кабалье и Николай Басков во время выступления в театре Gran Teatre del Liceu в Барселоне. Архивное фото

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Российский певец Николай Басков заявил, что у него нет слов, чтобы выразить боль в связи с кончиной испанской оперной певицы Монсеррат Кабалье, он пообещал спеть для нее 9 октября.

Всемирно известная оперная певица скончалась в Барселоне в возрасте 85 лет. В сентябре она была госпитализирована. Похороны состоятся в каталонской столице в понедельник. Соболезнования в связи со смертью певицы выразили Королевский дом, премьер Испании Педро Санчес и глава каталонского женералитета Ким Торра.

"Нет таких слов, чтобы выразить боль моей утраты… Скорблю… Прощай, моя Diva! 9 октября я буду петь для тебя…", — написал Басков в Instagram и разместил видео своего выступления с Кабалье.

Девятого октября Басков выступит с концертом в Кремле.

Кабалье и Басков познакомились в 2000 году. Басков стал учеником оперной дивы, брал у нее индивидуальные мастер-классы, выступал с ней дуэтом на концертах. За эти годы певцы подружились.