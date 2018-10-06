Гитарист группы Queen назвал Монсеррат Кабалье вдохновительницей

Оперная певица Монтсеррат Кабалье и вокалист группы Queen Фредди Меркьюри перед презентацией совместного альбома Барселона в в лондонском Альберт-холле. 10 октября 1988

Оперная певица Монтсеррат Кабалье и вокалист группы Queen Фредди Меркьюри перед презентацией совместного альбома Барселона в в лондонском Альберт-холле. 10 октября 1988

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Гитарист легендарной британской рок-группы Queen Брайан Мэй заявил, что испанская оперная певица Монсеррат Кабалье, ушедшая из жизни в возрасте 85 лет, "вдохновляла всех", а особенно лидера коллектива Фредди Меркьюри.

"Покойся с миром, дорогая Монтси, вдохновительница всех нас, особенно Фредди. Твой прекрасный голос всегда будет с нами", — написал музыкант в своем официальном аккаунте в Instagram.

Всемирно известная испанская оперная певица Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне. В сентябре она была госпитализирована. Соболезнования в связи со смертью певицы выразили Королевский дом, премьер Испании Педро Санчес и глава каталонского женералитета Ким Торра.

Кабалье известна не только как оперная певица. В 1988 году она совместно с Меркьюри записала альбом "Barcelona". Песня Barcelona, созданная к Олимпийским играм 1992 года, в итоге стала символом Барселоны и всей Каталонии.

Фредди Меркьюри умер в ноябре 1991 году от пневмонии, развившейся на фоне ВИЧ-инфекции.