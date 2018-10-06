Известный танцовщик Дэвид Холберг возвращается на сцену Большого театра

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Известный танцовщик, любимец публики разных стран Дэвид Холберг после большого перерыва, связанного с серьезной травмой, выступит 6 октября в заглавной партии в балете "Онегин" на сцене Большого театра, сообщается на сайте Большого театра.

В 2014 году Холберг получил серьезную травму и вынужден был оставить на время сцену. Пауза затянулась надолго, лечение не приносило ожидаемых результатов. Весь балетный мир переживал и следил за судьбой любимого артиста.

За эти годы, отлученный от театра, Холберг пробовал себя в других ипостасях — написал книгу про профессию артиста балета, но жить без театра не мог.

Вылечили его врачи, работающие с артистами Австралийского балета. И именно в спектакле этой труппы он впервые вышел на сцену после реабилитации. Холберг исполнил партию Франца в балете "Коппелия". Потом он встречался в работе с хореографом Алексеем Ратманским, вновь танцевал на сцене Австралийского балета. 18 мая в свой день рождения выступил в Нью-Йорке на сцене Американского театра балета со своей любимой партнершей Натальей Осиповой в "Жизели". Затем вышел на сцену "Мариинки" в балете "Аполлон".

И, наконец, оправдались надежды и ожидания Большого театра на встречу со "своим" артистом, ведь Холберг в течение нескольких лет входил в состав балетной труппы ГАБТа. И когда уходил в 2014 году – обещал вернуться. Свое обещание он выполнил. Российские поклонники Дэвида Холберга смогут увидеть, наконец, любимого артиста на сцене Большого театра в балете "Онегин" 6 октября.