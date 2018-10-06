В Каталонии назвали смерть Кабалье огромной потерей для всего мира

МАДРИД, 6 окт – РИА Новости. Огромной потерей назвал смерть оперной певицы Монсеррат Кабалье глава правительства Каталонии Ким Торра.

"Нас оставила Монсеррат Кабалье, одна из самых значительных голосов XX века, всемирно известная каталонка, тесно связанная с (театром) "Лисео" и Барселоной. Ее потеря — удар для нас. Она получила премии и почести при жизни, но заслуживает посмертного почтения, и мы его окажем", — написал председатель женералитета в Twitter.

Ens ha deixat #MontserratCaballé, una de les veus més significatives del s. XX, catalana universal, molt vinculada al Liceu i Barcelona. La seva pèrdua ens colpeix. Va rebre premis i distincions en vida, però mereix un homenatge pòstum i el farem. — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 6 октября 2018 г.

​Кроме того, женералитет распространил сообщение Торры в связи с кончиной певицы. "Сегодня грустный день для любителей оперы и всех каталонцев, это огромная потеря", — заявил Торра, назвав Кабалье "необыкновенной женщиной и уникальной певицей", которая через оперу "экспортировала имя Каталонии в мир".

Он добавил, что женералитет хочет "публично признаться в восхищении всей Каталонии человеком, который заслужил всемирное признание".

Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне. В сентябре она была госпитализирована в одну из местных клиник из-за проблем с мочевым пузырем. Похороны состоятся в каталонской столице в понедельник.