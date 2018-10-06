Мацуев назвал смерть Монсеррат Кабалье огромной потерей для всей культуры

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Известный пианист Денис Мацуев назвал кончину выдающейся оперной певицы Монсеррат Кабалье огромной потерей для всей культуры.

Всемирно известная испанская оперная певица скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне.

"Кончина Монсеррат Кабалье — огромная потеря для всей культуры", — сказал Мацуев.

"Кроме слов легенда, выдающаяся певица, я бы еще хотел бы сказать о том, что мне очень близко — это забота Монсеррат Кабалье о молодых. Она была светлым человеком, очень простым в общении, необыкновенно доброй души, со своим неповторимым стилем. Когда меня спрашивают можно ли соединить рок и классику, я вспоминаю уникальное соединение в выступлении Монсеррат Кабалье с Фредди Меркури. Это был настоящий прорыв, попадание во всех отношениях. Две личности планетарного масштаба соединились в этом. И еще раз хочу сказать — уход Кабалье невосполнимая потеря для всей культуры", — добавил он.