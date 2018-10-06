Директор фонда Образцовой назвала Кабалье настоящей легендой

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Директор Фонда Елены Образцовой Наталья Игнатенко назвала Монсеррат Кабалье настоящей легендой, огромной личностью.
Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье умерла в возрасте 85 лет в госпитале Сан-Пау в Барселоне.
"Монсеррат Кабалье — это настоящая легенда, личность. Это незабываемый голос, потрясающий артистизм", — сказала Игнатенко РИА Новости.
Кабалье была близкой подругой Елены Образцовой, много пела с ней, они восхищались искусством друг друга. Был случай, когда Образцова услышала Монсеррат Кабалье в "Норме" и после окончания спектакля пришла и встала перед ней на колени. Кабалье "отплатила" ей, услышав ее в "Кармен", она также пришла и хотела встать на колени, но Елена Васильевна не позволила ей это сделать".
Игнатенко рассказала, что в августе была на концерте Кабалье в Кремле. Она была уже в инвалидном кресле, но этот неподражаемый голос — великая актриса собрала огромный зал, зрители которого аплодировали ей.
"Я счастлива, что в тот, как оказалось, последний ее приезд в Москву мы встретились. Она знала, что грядет 80-летие Елены Васильевны Образцовой, и мы записали ее воспоминания о своей подруге, коллеге и тоже выдающейся певице Елене Образцовой. Уход Монсеррат Кабалье — это страшная потеря и для всего музыкального мира, и для слушателей", — добавила Игнатенко.
На фото: Монсеррат Кабалье на выставке в честь 50-летия ее дебюта на сцене Gran Teatre del Liceu в Барселоне. 3 января 2012
На фото: Фрэнк Синатра, Дайана Росс, Лучано Паваротти и Монсеррат Кабалье. 18 марта 1984
На фото: Янина Бахле в роли маркизы де Беркенфилд и Монсеррат Кабалье в роли герцогини де Кракенторп в опере Доницетти "Дочь полка" в Венской опере, 28 марта 2007 года.
На фото: Монсеррат Кабалье, Монсеррат Марти и Николай Басков на концерте в Москве.
На фото: Монсеррат Кабалье с дочерью на Соборной площади Кремля, 31 июля 1998 года.
На фото: католикос всех армян Гарегин II (в центре) и Монсеррат Кабалье в Святом Первопрестольном Эчмиадзине.
На фото: с оперным певцом Игорем Портным на концерте в Государственном Кремлевском дворце в Москве. 6 июня 2018