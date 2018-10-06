Директор фонда Образцовой назвала Кабалье настоящей легендой

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Директор Фонда Елены Образцовой Наталья Игнатенко назвала Монсеррат Кабалье настоящей легендой, огромной личностью.

Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье умерла в возрасте 85 лет в госпитале Сан-Пау в Барселоне.

"Монсеррат Кабалье — это настоящая легенда, личность. Это незабываемый голос, потрясающий артистизм", — сказала Игнатенко РИА Новости.

Кабалье была близкой подругой Елены Образцовой, много пела с ней, они восхищались искусством друг друга. Был случай, когда Образцова услышала Монсеррат Кабалье в "Норме" и после окончания спектакля пришла и встала перед ней на колени. Кабалье "отплатила" ей, услышав ее в "Кармен", она также пришла и хотела встать на колени, но Елена Васильевна не позволила ей это сделать".

Игнатенко рассказала, что в августе была на концерте Кабалье в Кремле. Она была уже в инвалидном кресле, но этот неподражаемый голос — великая актриса собрала огромный зал, зрители которого аплодировали ей.

"Я счастлива, что в тот, как оказалось, последний ее приезд в Москву мы встретились. Она знала, что грядет 80-летие Елены Васильевны Образцовой, и мы записали ее воспоминания о своей подруге, коллеге и тоже выдающейся певице Елене Образцовой. Уход Монсеррат Кабалье — это страшная потеря и для всего музыкального мира, и для слушателей", — добавила Игнатенко.