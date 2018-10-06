Валерий Гергиев выступит с Венским оркестром в Австрии и Франции

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Венский филармонический оркестр под управлением маэстро Гергиева выступит на сцене венского Музикеферайн 6 и 7 октября, а на сцене театра Елисейских полей в Париже – 9 октября. Все концерты пройдут при участии известного пианиста Дениса Мацуева.

Программу выступлений составят сочинения Сергея Прокофьева. В рамках трёх монографических концертов будут исполнены фрагменты музыки балета "Ромео и Джульетта", Симфония №6 и Второй концерт для фортепиано с оркестром.

Валерий Гергиев активно сотрудничает с Венским филармоническим оркестром. В 2016 году коллектив провел под управлением маэстро масштабный гастрольный тур в Европе, США и Южной Америке. А в мае 2018-го Гергиев и Анна Нетребко выступили с Венским оркестром на традиционном общедоступном open air "Концерте в летнюю ночь" в парке у дворца Шёнбрунн.