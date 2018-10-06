Оперная певица Хибла Герзмава назвала Монсеррат Кабалье солнечным человеком

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Монсеррат Кабалье была великой певицей, удивительным педагогом и невероятно солнечным человеком, рассказала РИА Новости оперная певица Хибла Герзмава.

Всемирно известная испанская оперная певица Кабалье скончалась в Барселоне в возрасте 85 лет.

"Уходят главные люди этой эпохи. Ушла великая Монсеррат, спасибо ей большое за звук, за пианиссимо, за стиль, за школу — за все. Спасибо, что мы жили с ней в одно время, у нее была великая карьера, она изумительная певица, и память о ней навсегда останется у меня в душе", — сказала Герзмава.

Она отметила, что Кабалье была "невероятно солнечным, потрясающим человеком", удивительным педагогом.

"Я встречалась с ней много раз, она потрясающий педагог, сейчас очень мало правильных педагогов, она очень хорошо учила. Много лет назад я брала у нее несколько уроков — это было очень интересно. Не каждая певица может петь прекрасно и учить так же. Она прожила потрясающую жизнь, очень насыщенную, я отпускаю ее с Богом и светлым ощущением, спасибо за ее голос в нашей Вселенной", — сказала Герзмава.