В Госдуме назвали смерть Монсеррат Кабалье великой утратой для человечества

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Оперная певица Монсеррат Кабалье была не только великим исполнителем ХХ века, но и женщиной, которая всегда улыбалась и делилась своим счастьем с окружающими, сказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Испанская оперная певица Кабалье умерла в возрасте 85 лет в госпитале Сан-Пау в Барселоне.

"Она, пожалуй, как говорят критики, последняя великая певица XX века. Ну а для нас, слушателей, которые не являются такими ценителями оперного искусства, осталась Кабалье еще и женщиной. Я вспоминаю ее. Она всегда улыбалась – улыбалась, когда давала интервью, улыбалась, общаясь с людьми. Она производила впечатление очень счастливого человека, который делится своим счастьем с окружающими", — сказала Драпеко.

"Радостно, что она часто приезжала в Россию, что она любила Россию и пела для нас. Это великая утрата для мировой культуры и для нас тоже, для зрителей и просто человечества, потому что Монсеррат очень украшала нашу жизнь", — добавила депутат.