Косачев назвал исполнение "Барселоны" вершиной творчества Монсеррат Кабалье

Оперная певица Монтсеррат Кабалье и вокалист группы Queen Фредди Меркьюри перед презентацией совместного альбома Барселона в в лондонском Альберт-холле. 10 октября 1988

Оперная певица Монтсеррат Кабалье и вокалист группы Queen Фредди Меркьюри перед презентацией совместного альбома Барселона в в лондонском Альберт-холле. 10 октября 1988

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Главе международного комитета Совфеда Константину Косачеву больше всего выдающаяся оперная певица Монсеррат Кабалье запомнилась по исполнению "Барселоны" вместе с Фредди Меркьюри.

Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье умерла в возрасте 85 лет в госпитале Сан-Пау в Барселоне.

"Ушла из жизни выдающаяся оперная певица, творчество которой стало наследием всего человечества. Но вершиной ее творчества для меня всё же стала "Барселона", спетая вместе с Фредди Меркьюри. Вечная память", — сказал Косачев РИА Новости.