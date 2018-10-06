Премьер Испании выразил соболезнования в связи со смертью Монсеррат Кабалье

МАДРИД, 6 окт – РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил соболезнования в связи со смертью оперной певицы Монсеррат Кабалье.

"Грустная новость. Умерла великая посол нашей страны, всемирно признанная оперная певица сопрано. Монсеррат Кабалье, ее голос и нежность всегда останется с нами", — написал глава правительства в Twitter.

Оперная певица скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне.

Triste noticia. Muere una gran embajadora de nuestro país, una soprano de la ópera reconocida internacionalmente. Monserrat Caballé, su voz y su dulzura, permanecerá siempre con nosotros. pic.twitter.com/joriB5omc5 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 6 октября 2018 г.

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