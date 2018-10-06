Под "Кислотой": все, что вы хотели знать о миллениалах, но боялись спросить

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В прокат вышел фильм "Кислота" — лучший дебют "Кинотавра". Это первая полнометражная картина 26-летнего актера Александра Горчилина. РИА Новости объясняет, почему ленту уже называют важнейшим кинособытием года и главным фильмом поколения айфона.

Вундеркинд от кино

Редкий случай, когда фестивальный успех конвертировался в широкое зрительское признание: молодежная драма о двух двадцатилетних друзьях-музыкантах Саше и Пете покорила всех — от взыскательных кинокритиков до Аллы Пугачевой.

На момент начала съемок Александру Горчилину было всего 24. Он напоминает другого вундеркинда от кино — канадского режиссера и актера Ксавье Долана, который к своим двадцати девяти снял семь фильмов, показанных на всевозможных международных кинофестивалях.

Горчилин учился на актерско-режиссерском факультете Школы-студии МХАТ и первые опыты в документальном кино делал, занимаясь видеооформлением спектаклей. Эта его многофункциональность проявляется в очень зрелой для дебюта картине.

В основу "Кислоты", по словам режиссера, легли истории его друзей и знакомых. Из наблюдений за жизнью сверстников сценарист картины Валерий Печейкин и собрал сюжетную канву.

Хайп и Монеточка

© Предоставлено пресс-службой "Кинотавра" Кадр из фильма "Кислота" © Предоставлено пресс-службой "Кинотавра" Кадр из фильма "Кислота"

С одной стороны, это фильм об узкой богемной тусовке хипстеров, чьи проблемы, а точнее их отсутствие (как утверждает один из героев), "страшно далеки от народа". С другой — "Кислоту" стоит посмотреть всем для того, чтобы понять, кто такие миллениалы.

Эпоха хайпа и свайпа, рейва и "пост-пост, мета-мета" из песенок Монеточки — этот мир бешеного потребления контента заменил многим реальность. Именно о столкновении с реальностью и тяготах ее принятия говорит режиссер со зрителями. И говорит предельно откровенно.

Кислота здесь — не только наркотики и не собственно химическое вещество, которое выпивает один из героев в приступе самобичевания после смерти друга. Это то, что разъедает жизнь нынешних 20-летних: страхи, неуверенность, нелюбовь, проблемы с родителями и, как следствие, саморазрушение.

"Новые кислые" и их родители

Отношения со "взрослыми" — одна из ключевых тем в картине. У главных героев нет отцов, а с матерями нет и намека на взаимопонимание. Горчилин вскрывает пропасть между отцами и детьми, но не отказывает им в главном — безусловной любви друг к другу.

Создателям "Кислоты" примерно столько же лет, сколько их персонажам. Искренние Филипп Авдеев, Александр Кузнецов, Петр Скворцов и Арина Шевцова — "новые кислые". Их слабые, эгоистичные, беспомощные родители — Александра Ребенок, Дмитрий Куличков, Елена Морозова, Алексей Агранович.

Горчилин иронизирует над своими героями, а через них — и над всем поколением благополучных нулевых. Это поколение действительно не знает проблем, с которыми сталкивались их родители в 1990-е, но жизнь чувствует не менее тонко.

Это поколение не рвется на баррикады, не бунтует ради самоутверждения. Оно вглядывается в окружающий мир, открыто любому новому впечатлению, готово пропустить через себя кислоту, лишь бы найти нечто настоящее.