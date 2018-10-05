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Культура

Выходные в Москве: выставка Куинджи, "Веном" и фестиваль Solo

(обновлено: 19:48 05.10.2018)
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© Фото : пресс-служба Музея русского импрессионизмаПосетители на выставке Давид Бурлюк. СЛОВО МНЕ! в Музее русского импрессионизмаПосетители на выставке Давид Бурлюк. СЛОВО МНЕ! в Музее русского импрессионизма
© Фото : пресс-служба Музея русского импрессионизма

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Масштабную выставку Архипа Куинджи в Третьяковской галерее, открытие сезона в МДМ премьерой "Шоу, которое пошло не так", блокбастер "Веном" с Томом Харди в главной роли, а также театральный фестиваль моноспектаклей Solo могут увидеть москвичи и гости столицы в эти выходные.

Выставки

Выставка "Архип Куинджи" открылась в Третьяковской галерее в Лаврушенском переулке. Проект представляет более 180 избранных произведений автора из фондов Третьяковской галереи, Русского музея, региональных музеев и музеев стран ближнего зарубежья. В экспозицию вошли как известные и знаковые работы художника, так и многочисленные этюды и эскизы.

© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкВыставка "Исаак Левитан и авторский кинематограф" в Еврейском музее
© РИА Новости / Владимир Песня
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Выставка "Исаак Левитан и авторский кинематограф" в Еврейском музее

В Еврейском музее проходит выставка Исаака Левитана. Выставка представляет порядка 40 пейзажей Левитана, интегрируемых в контекст кадров из фильмов Эйзенштейна, Тарковского, Сокурова, Кончаловского, Балаяна, Соловьева, Звягинцева и других режиссеров.

Московский Кремль
© РИА Новости / Юрий Артамонов
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Уникальные снимки соборов Кремля представили в Москве
Выставка "Давид Бурлюк. Слово мне!" в Музее русского импрессионизма посвящена творчеству "отца русского футуризма", пионера перформанса, талантливого поэта и покровителя Маяковского. В экспозицию вошли произведения Бурлюка 1900-1930-х годов из 12 государственных музеев и 10 частных коллекций.

В Большом винохранилище Центра современного искусства "Винзавод" продолжает свою работу главная выставка III Биеннале искусства уличной волны "Артмоссфера", которая представляет работы более 40 художников-граффити. Работа выставки продлена до 31 октября включительно.

Кино

Фантастический фильм Рубена Фляйшера "Веном" с Томом Харди в главной роли рассказывает о репортере Эдди Броке, в которого вселяется инопланетное существо Веном, наделившее его нечеловеческой силой. Вместе они способны практически на всё.

Кукольный театр. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Паниотов
В Москве пройдет международный фестиваль театров кукол имени Образцова

В мелодраме Бредли Купера "Звезда родилась" — ремейке голливудской классики — в главной женской роли дебютировала певица Леди Гага. Она сыграла начинающую певицу Элли, которую ведет к успеху подзабытый музыкант Джексон Мейн, в исполнении Купера. Большинство песен в фильме написано и исполнено Гагой и Купером.

Поклонники творчества Данила Козловского могут увидеть его в роли крутого парня (Кисы) из Владивостока в фильме "На районе", который сняла подруга актера Ольга Зуева. Главные герои Киса и Вова (Илья Маланин) зарабатывают деньги, занимаясь нелегальной деятельностью. Их жизнь проходит в погоне за острыми ощущениями, пока очередной заказ не приводит дружбу к главному испытанию.

Комедию в лучших французских традициях "Любовник моей жены" снял известный актер Даниель Отой и исполнил в ней одну из главных мужских ролей. В фильме также сыграл Жерар Депардье. По сюжету фильма примерный семьянин Даниэль (Отой) внезапно влюбляется в молодую красотку, с которой к нему в гости приехал его друг Патрик (Депардье). Даниэль пускается во все тяжкие.

Театры

Новый сезон в театре МДМ откроется в субботу премьерой спектакля "Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так" в постановке английского режиссера Шона Тернера. Пьеса с успехом идет в Лондоне и на Бродвее. "По сюжету пьесы труппа актеров-неудачников из Общества любителей театра Политехнического университета пытаются поставить детектив Агаты Кристи. Все их попытки оборачиваются чередой комичных ситуаций, с которыми они тщетно пытаются справиться. Главные роли исполнят артисты ведущих драматических театров Москвы, среди которых МХТ имени Чехова, Театр Наций, Театр имени Вахтангова, Мастерская Петра Фоменко, "Ленком", "Сатирикон", а также актеры московских мюзиклов.

Мариинский театр в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Театральные премьеры октября: "Сережа" и "Путешествие с тетушкой"

Мюзикл "Летучий корабль" в постановке Егора Дружинина в концертном зале "Измайлово" по мотивам одноименного советского мультфильма предназначен для всей семьи. Роль принцессы Забавы, мечтающей о настоящей любви, исполнила Анастасия Стоцкая, в спектакле прозвучат знакомые с детства песни и абсолютно новые хиты от Юрия Энтина и Максима Дунаевского.

В рамках Биеннале театрального искусства в Каретном сарае музея имени Бахрушина 6 октября пройдет мастер-класс дирижера Симоне Фермани — единственного из ныне живущих прямых потомков композитора Джузеппе Верди, произведения великого композитора занимают приоритетное место в репертуаре Фермани. Маэстро расскажет о специфических моментах взаимоотношений дирижера с оркестром.

В Театральном центре "На Страстном" проходит одно из самых концептуальных театральных событий осени – фестиваль моноспектаклей Solo. Лучшие работы в жанре моноспектакля показывают театры из России, Франции, Германии, Италии и Люксембурга. В воскресенье на Основной сцене пройдет спектакль "Починять живых" Национального драматического центра Нормандии и города Руан в постановке Эмманюэля Нобле.

Музыка

В музее-заповеднике "Царицыно", в атриуме Хлебного дома, в субботу откроется международный фестиваль "Музыкальный октябрь". Сочинения Роберта Шумана, Иоганнеса Брамса и Клары Шуман исполнят лауреаты международных конкурсов: саксофонист Никита Агафонов, скрипачка Лиана Гурджия, альтист Сергей Полтавский, виолончелист Николай Шугаев и пианист Николай Токарев. В Екатерининском зале Большого дворца, в воскресенье отпразднуют 100-летний юбилей мимодрамы "История солдата" композитора Игоря Стравинского.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкДворцово-парковый ансамбль музея-заповедника "Царицыно". Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Дворцово-парковый ансамбль музея-заповедника "Царицыно". Архивное фото

Известная российская группа "Элизиум", характеризующая свой стиль как "космос-рок", выступит в субботу в Главсlub.

Японская метал-группа Dir En Grey выступит в клубе Red в воскресенье. Группа не просто исполняет песни, сцена для нее — театральные подмостки для эпатажного перформанса. Вокалиста Кё, обладателя уникального диапазона, часто сравнивают с Майком Паттоном и Диамандой Галас.

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