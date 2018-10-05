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Культура

Фильм "Донбасс. Окраина" вошел в программу кинофестиваля в Риме

(обновлено: 16:33 05.10.2018)
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© РИА Новости / Сергей ФилатовПерейти в фотобанкВид на город Донецк из квартиры, пострадавшей в результате обстрела города. Архивное фотоВид на город Донецк из квартиры, пострадавшей в результате обстрела города. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Филатов
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Фильм Рената Давлетьярова "Донбасс. Окраина" представит Россию в официальной программе Международного кинофестиваля в Риме (Rome Film Fest) 23 октября во дворце фестивалей Auditorium Parco della Musica, сообщает в пятницу пресс-служба министерства культуры РФ.

Актер Дмитрий Нагиев
© РИА Новости / Нина Зотина
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"Все происходящее в фильме "Донбасс. Окраина" основано на реальных событиях. Сценарист фильма с начала конфликта находился в Донбассе, где собрал несколько историй, вошедших в окончательный сценарий. Важно то, что действие происходит не сегодня, а в 2014 году, когда все только начиналось. Это не боевик, а "простая" война, по Хемингуэю, когда есть основные задачи: выжить, найти воду, лекарства, пищу", – цитирует пресс-служба Давлетьярова.

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© РИА Новости / Евгений Биятов
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По сюжету фильма молодой солдат украинской армии Андрей Соколов (Гела Месхи), направленный в зону военных действий, спасаясь от обстрела, попадает в подвал жилого дома, где вынужденно знакомится с несколькими совершенно разными людьми. Они пришли с разных сторон, у них разные судьбы и мировоззрение. Но все они объединены одной мечтой – чтобы война закончилась как можно скорее. Герои разговаривают между собой на русском и украинском языках, прекрасно понимая друг друга, но переживая болезненную самоидентификацию на фоне трагических событий.

Роли в картине исполнили Евгений Михеев, Сергей Холмогоров, Анна Пескова, Ульяна Курочкина, Женя Малахова.

Съемки фильма проходили осенью 2017 года в Крыму под Евпаторией, в заброшенном квартале посёлка Мирный. Фильм выйдет в российский прокат весной 2019 года.

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© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Римский международный кинофестиваль пройдет в столице Италии с 18 по 28 октября 2018 года. На церемонии открытия состоится мировая премьера фильма "Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль" (реж. Дрю Годдард) с участием голливудских звезд Джеффа Бриджеса, Дакоты Джонсон, Криса Хемсворта, Джонна Хэмма и других. Почетные призы кинофестиваля за неоценимый вклад в киноискусство в этом году получат режиссер Мартин Скорсезе и актриса Изабель Юппер.

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