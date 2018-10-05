Умер режиссер и кинооператор Махмуд Рафиков

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Режиссер и оператор научно-популярного кино Махмуд Рафиков, снимавший советских космонавтов, скончался на 95 году жизни, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов РФ.

"Четвертого октября на 95-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, заслуженного деятеля искусств России, режиссера и оператора научно-популярного кино Махмуда Мухамедзяновича Рафикова", — говорится в сообщении. В Союзе кинематографистов принесли свои соболезнования родным и близким Рафикова.

Рафиков после ВГИКа по распределению попал на киностудию "Моснаучфильм" в 1951 году, где проработал до 1993 года. На киностудии он оказался в киногруппе, призванной создавать фильмы для служебного пользования — об испытаниях атомных и термоядерных бомб, баллистических ракет, атомных подводных лодках, а также о космонавтике. Неоднократно Рафиков выполнял задания Игоря Курчатова и Сергея Королева, первым после приземления снимал Юрия Гагарина, Алексея Леонова, Валентину Терешкову и многих других космонавтов.

Рафиков награжден орденом "Знак Почета" за фильм № 119. Он был удостоен почетного приза Национальной кинематографической премии "Ника" "За выдающийся вклад в российский кинематограф".