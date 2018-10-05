Умерла народная артистка Украины Неонила Крюкова

Кадр из фильма На Киевском направлении. Архивное фото

Кадр из фильма На Киевском направлении. Архивное фото

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости. Народная артистка Украины Неонила Крюкова умерла на 75 году жизни, сообщил в пятницу президент Украины Петр Порошенко.

"Украинская культура понесла невосполнимую утрату — ушла в вечность выдающаяся актриса, человек яркого таланта и активной гражданской позиции, Герой Украины, народный артист Украины, лауреат Шевченковской премии Неонила Крюкова. Искренние соболезнования родным и близким Неонилы Валерьевны", — написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter.

Неонила Крюкова родилась 14 ноября 1943 года в селе Поповка Кировоградской области. Она окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. Работала актрисой Киевской филармонии в течение 43 лет. В 2008-м году ей было присвоено звание Героя Украины.