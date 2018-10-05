МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил с днем рождения актрису Инну Чурикову и отметил, что она виртуозно владеет искусством перевоплощения.

Актриса театра и кино, народная артистка СССР Инна Чурикова отмечает в пятницу 75-летие.

"Поздравляю с юбилеем замечательную актрису Инну Чурикову! Созданные вами образы — пример виртуозного владения искусством перевоплощения, самоотдачи и профессионализма, а душевная щедрость, которую вы дарите зрителям, неподражаема. Желаю здоровья и неиссякаемого вдохновения!" — написал Мединский на своей странице в "ВКонтакте".

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР Инна Михайловна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебее в Башкирии.

С 1975 года Инна Чурикова – актриса московского государственного театра "Ленком". Среди сыгранных ею ролей – Анна Петровна в "Иванове" и Аркадина в "Чайке" Антона Чехова, комиссар в "Оптимистической трагедии" Всеволода Вишневского, Ирина в "Трех девушках в голубом" Людмилы Петрушевской, Мамаева в "Мудреце" по Александру Островскому. В двух постановках "Гамлета", осуществленных на сцене "Ленкома" Андреем Тарковским и Глебом Панфиловым, Чурикова сыграла Офелию и Гертруду. В кино Инна Чурикова дебютировала в 1960 году, сыграв Райку в фильме Василия Ордынского "Тучи над Борском".

В 2007-2009 годах Инна Чурикова была президентом Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало", который ежегодно проводится в городе Иваново.