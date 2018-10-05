Медведев назвал Инну Чурикову актрисой удивительного обаяния

Актриса Инна Чурикова в роли Королевы Елизаветы II в сцене из спектакля Аудиенция. Архивное фото

Актриса Инна Чурикова в роли Королевы Елизаветы II в сцене из спектакля Аудиенция. Архивное фото

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил актрису Инну Чурикову с юбилеем, отметив ее удивительное обаяние и уникальный талант, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.

Актриса театра и кино, народная артистка СССР Инна Чурикова отмечает в пятницу 75-летие.

"Без Вас, актрисы удивительного обаяния, невозможно представить себе наш кинематограф и театр. Ваш талант уникален, а творчество – невероятно разнообразно", — говорится в телеграмма.

Медведев отметил, что фильмы с участием актрисы становились символами целых эпох в жизни страны. Он подчеркнул, что данные картины "остаются популярными даже тогда, когда сами эпохи уходят в прошлое".

"Ваши драматические героини – всегда яркие, сильные, внутренне свободные личности. А созданные Вами комедийные образы доказывают: от смешного до великого – один шаг. И Вы делаете его так, как не смог бы никто другой", — добавил в поздравлении премьер.

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР Инна Михайловна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебее в Башкирии.

С 1975 года Инна Чурикова – актриса московского государственного театра "Ленком". Среди сыгранных ею ролей – Анна Петровна в "Иванове" и Аркадина в "Чайке" Антона Чехова, комиссар в "Оптимистической трагедии" Всеволода Вишневского, Ирина в "Трех девушках в голубом" Людмилы Петрушевской, Мамаева в "Мудреце" по Александру Островскому. В двух постановках "Гамлета", осуществленных на сцене "Ленкома" Андреем Тарковским и Глебом Панфиловым, Чурикова сыграла Офелию и Гертруду. В кино Инна Чурикова дебютировала в 1960 году, сыграв Райку в фильме Василия Ордынского "Тучи над Борском".

В 2007-2009 годах Инна Чурикова была президентом Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало", который ежегодно проводится в городе Иваново.