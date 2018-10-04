Павел Воля отреагировал на сообщения о своей госпитализации

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Шоумен Павел Воля прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о своей госпитализации.

Ранее CМИ сообщили, что артист попал в больницу с подозрением на аппендицит, а его представитель Владимир Яременко заверил обеспокоенных поклонников, что у Воли "все хорошо".

Сам комик опубликовал на своей официальной странице во "ВКонтакте" видео с объяснением, что же произошло на самом деле.

Воля призвал не реагировать на сообщения о том, что он якобы "выплюнул на сцене прямо аппендицит, ему отрезали полживота, заодно и ногу отмахнули".

По словам шоумена, после концерта у него действительно заболел живот и он отправился на УЗИ.

"Сказали, дружок, езжай ты домой, надо поменьше соленой рыбы лопать на Байкале", — рассказал Воля.

Артист также обратился к журналистам с просьбой проверять информацию, а медиков упрекнул в предании врачебной тайны огласке.