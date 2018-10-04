Музей архиепископа Луки откроют в Тамбове в рамках Покровской ярмарки

ТАМБОВ, 4 окт — РИА Новости. Историко-мемориальный музей святителя Луки откроется в Тамбове 13 октября в рамках проведения восьмой Международной Покровской ярмарки, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

В работе над созданием экспозиции приняли участие Тамбовский областной краеведческий музей, Тамбовская духовная семинария, Историко-культурный центр имени святителя Луки и многие тамбовчане, которые бескорыстно передали в дар уникальные реликвии: иконы, фотографии, документы.

"На средства президентского гранта для музейной мемориальной экспозиции приобрели современное интерактивное оборудование, которое позволит проводить экскурсии в мультимедийном формате, в том числе, для людей с ограниченными возможностями здоровья — слабовидящих и слабослышащих. Также посетители смогут совершить виртуальную экскурсию по Тамбову 1940-х годов с помощью электронной карты-путеводителя", — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, народный музей-келью создали в доме по улице Комсомольской, 9, где в сороковых годах прошлого века жил архиепископ Лука. Торжественное открытие мемориального объекта станет одним из главных событий для гостей Покровской ярмарки.

Уникальный музей будет принимать паломников и туристов, знакомить жителей и гостей Тамбова с духовным и врачебным наследием архиепископа Луки.

"Это был великий человек, святитель, хирург и страстный патриот, который трудился в этих стенах, работал и занимался духовным просвещением. Мы храним память о Луке, чьё имя прославлено в веках", — приводит пресс-служба слова губернатора Тамбовской области Александра Никитина.

В пресс-службе добавили, что новый музей войдет в маршруты познавательного, историко-патриотического, религиозного туризма.

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