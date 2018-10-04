Карасин примет участие в церемонии прощания с Азнавуром

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин примет участие в церемонии прощания со знаменитым шансонье Шарлем Азнавуром, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Азнавур скончался на 95-м году жизни в ночь на понедельник в своем доме на юге Франции. Результаты вскрытия показали, что отек лёгких привел к сердечно-легочной недостаточности, что и стало причиной смерти.

"По поручению российского руководства в церемонии прощания со знаменитым французским артистом Шарлем Азнавуром 5 октября 2018 года в Париже примет участие статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин", — сообщили в МИД РФ.

Азнавур родился во Франции в семье выходцев из Армении. Он признан лучшим эстрадным исполнителем века по версии CNN и журнала Times. За 70-летнюю карьеру маэстро было продано 100 миллионов дисков, написано 1,2 тысячи песен, сыграно 80 ролей в фильмах, выпущено 294 альбома и проведено более тысячи концертов в 94 странах мира.

Ранее стало известно, что президент Армении Армен Саркисян отправится из Нью-Йорка, где он находится с рабочим визитом, во Францию для участия в похоронах шансонье. Гражданская панихида пройдёт в пятницу в Доме инвалидов в Париже.