Худруком театра "Практика" станет вдова Дмитрия Брусникина

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Театр "Практика" возглавит режиссер и педагог, профессор Марина Брусникина, вдова Дмитрия Брусникина, сообщили журналистам в департаменте культуры Москвы в четверг.

Директором театра "Практика" остается Борис Мездрич, назначенный на эту должность в августе. Пост художественного руководителя, который оставался вакантным после смерти Дмитрия Брусникина, займет Марина Брусникина, уточнили в департаменте.

Как сообщили в театре, 9 октября состоится пресс-конференция в "Практике", на которой глава департамента культуры Александр Кибовский, Марина Брусникина и Борис Мездрич представят ближайшие планы коллектива.

Марина Брусникина – выпускница Школы-студии МХАТ (курс Олега Ефремова). С 1985 года была принята в труппу Художественного театра, где сыграла десятки ролей. С 1988 года – преподает в Школе-студии МХАТ, где сейчас возглавляет кафедру сценической речи и вокала.

Брусникина является организатором и режиссером популярного литературного цикла "Мхатовские вечера. Круг чтения", за что была удостоена премии Олега Табакова.

Сегодня Марина Брусникина – известный режиссер, чьи постановки с успехом идут на сценах МХТ имени Чехова, "Современника", "Табакерки", театра имени Пушкина, РАМТа, "Сатирикона". Недавно состоялась премьера спектакля "Человек из Подольска Сережа очень тупой" в ее постановке в театре "Практика".

За спектакль "Лада, или Радость" в РАМТе Брусникина удостоена премии правительства РФ в области культуры. Она является лауреатом Международной премии Станиславского в номинации "Театральная педагогика", награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.