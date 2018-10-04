В Москве началась церемония прощания с Романом Карцевым

Церемония прощания с народным артистом РФ Романом Карцевым проходит в Большом зале Клуба писателей Центрального Дома литераторов. 4 октября 2018

Церемония прощания с народным артистом РФ Романом Карцевым проходит в Большом зале Клуба писателей Центрального Дома литераторов. 4 октября 2018

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Прощание с народным артистом России Романом Карцевым началось в Центральном доме литераторов (ЦДЛ) в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Карцев скончался утром 2 октября в одной из московских больниц в возрасте 79 лет, актера похоронят на Троекуровском кладбище.

Гроб с телом актера установлен на сцене в окружении венков. Друзья, близкие и поклонники его таланта несут цветы. Одними из первых простится с Карцевым пришли сатирики Михаил Жванецкий, Аркадий Инин, актриса Наталья Селезнева, режиссер Марк Розовский, худрук Московского театра "Эрмитаж" Михаил Левитин.

"Роман — огромная часть моей жизни, надеюсь, что и я — его… Великий комик, таких уже не будет. Три месяца назад мы договорились с ним поставить моноспектакль… Очень грустно", — сказал Левитин журналистам.

Карцев — советский и российский артист эстрады, театра и кино. Настоящее имя Роман Кац. В 1962 году был принят в Театр миниатюр Аркадия Райкина, где по совету Райкина взял сценический псевдоним Роман Карцев.

Известен зрителям по ролям в картинах "Собачье сердце", "Небеса обетованные", "Старые клячи", "Мастер и Маргарита". На протяжении нескольких десятилетий выступал в дуэте с Виктором Ильченко в жанре эстрадной репризы. После смерти своего постоянного партнера в 1992 году выступал на эстраде с моноспектаклями, играл в кино и театрах.