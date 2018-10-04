МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил со 100-летним юбилеем Саратовского академического театра юного зрителя имени Ю.П.Киселёва его коллектив, отметив сохранение и продолжение традиций предшественников, сообщается на сайте Кремля.

"Важно, что вы бережно храните и продолжаете подвижнические традиции своих предшественников, радуете публику интересными премьерами, богатым и содержательным репертуаром, открываете для юного поколения яркий и удивительный мир театра", — говорится в поздравлении.

Путин отметил, что основанный в 1918 году Саратовский ТЮЗ является одним из старейших в мире профессиональных театров для детей. В его стенах трудились режиссёры, артисты, художники, которые "задали высочайшую планку мастерства и беззаветного служения искусству, на которую и сегодня равняется коллектив театра".

Глава государства пожелал сотрудникам театра успехов, вдохновения и всего наилучшего.