"Россия 1" лидирует по числу наград ТЭФИ за ток-шоу вечернего прайма

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Телеканал "Россия 1" лидирует по числу наград телевизионной индустриальной премии ТЭФИ-2018 за ток-шоу вечернего прайма, передает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии награждения лауреатов.

Торжественная церемония вручения ТЭФИ проходит в среду в Московском театре мюзикла.

В номинации "Ведущий развлекательного ток-шоу прайм-тайма" победу одержал Андрей Малахов ("Привет, Андрей! Вечернее шоу Андрея Малахова", "Россия 1"). Лучшим общественно-политическим ток-шоу прайм-тайма стали "60 минут" ("Россия 1"). В номинации "Ведущий общественно-политического ток-шоу прайм-тайма" победили Ольга Скабеева и Евгений Попов с программой "60 минут" ("Россия 1").

Лучшим интервьюером в категории "Вечерний прайм" стала Наиля Аскер-заде, ведущая программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" ("Россия 1"). Спецприз ТЭФИ получил документальный проект Владимира Соловьева "Миропорядок 2018" ("Россия 1").

ТЭФИ — индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена Фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года и в разные годы включала различное количество номинаций. С 2014 года организатором премии является Комитет индустриальных телевизионных премий. Победители традиционно награждаются бронзовой статуэткой "Орфей" работы Эрнста Неизвестного.