Стали известны первые лауреаты ТЭФИ-2018 в категории "Вечерний прайм"

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Лауреатом телевизионной премии ТЭФИ в номинации вечернего прайма "Ведущий информационной программы" стал Сергей Брилев ("Вести в субботу", телеканал "Россия 1"), передает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии награждения лауреатов.

"Я очень благодарен за эту премию, в нашем цеху она самая-самая… Спасибо большое", — сказал Брилев, принимая награду.

В номинации "Репортер/оператор репортажа" победителями стали Евгений Поддубный и Александр Пушин за сюжет "Война в Сирии: финал появился на горизонте", который вышел в эфир на канале "Россия 1".

Лучшей информационной программой были признаны "Новости" на канале РЕН ТВ. В номинации "Информационно-аналитическая итоговая программа" победил "Добров в эфире" (РЕН ТВ). Лучшим Ведущим информационно-аналитической итоговой программы был признан Андрей Добров ("Добров в эфире", РЕН ТВ).

Спецприз за создание нового образа программы "Время" получил Кирилл Клейменов ("Время", Первый канал).

Председатель совета Комитета индустриальных телевизионных премий, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, открывавший церемонию награждения, на сцену вышел с внучкой.

"Сегодня все телеканалы заинтересованы в омоложении своей аудитории", — пояснил Швыдкой концепцию нынешней церемонии, в которой участвуют дети.

Он также напомнил, что этот год богат на круглые даты: исполняется пять лет Общественному телевидению России, 20 лет РЕН ТВ, 25 лет НТВ и 80 лет Ленинградскому телевидению.

"Сегодня здесь собрались лучшие. Сам факт участия в номинациях — это уже факт высокого профессионального признания", — добавил Швыдкой.

Торжественная церемония вручения "ТЭФИ" проходит в среду в Московском театре мюзикла.

ТЭФИ — индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена Фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года и в разные годы включала различное количество номинаций. С 2014 года организатором премии является Комитет индустриальных телевизионных премий. Победители традиционно награждаются бронзовой статуэткой "Орфей" работы Эрнста Неизвестного.