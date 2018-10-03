Первый канал и "Пятница" лидируют по количеству "ТЭФИ" в "Дневном эфире"

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Лидерами по количеству наград в категории "Дневной эфир" телевизионной премии ТЭФИ-2018 стали Первый канал и развлекательный телеканал "Пятница", на третьем месте по числу наград за дневные проекты — канал ТНТ.

Торжественная церемония проходит в среду в Московском театре мюзикла. В категории "Дневной эфир" было вручено 14 наград, из них четыре получил "Первый Канал", три — развлекательный канал "Пятница", две — канал "ТНТ", по одной награде — у Пятого канала, РЕН ТВ, НТВ, СТС и "ЧЕ!". Проекты телеканалов ТВ-3, "Матч ТВ" и "России 1", хоть и номинировались, но наградой в категории "Дневной эфир" отмечены не были.

Лауреаты ТЭФИ-2018

Лауреатом премии в номинации "Утренняя программа" стала программа "День ангела" (Пятый Канал). Эта программа, которая идёт в эфире уже пять лет, посвящена воспитанникам детских домов. Лучшей ведущей утренней программы была признана Марина Кравец (программа "Большой завтрак", ТНТ).

"Жди меня" (НТВ) стало лучшим дневным ток-шоу 2018 года. Лучшей развлекательной программой "Образ жизни" стало шоу о путешествиях "Орел и решка" (Пятница). В номинации "Лучшая просветительская программа" победу одержал "Мир наизнанку" (Пятница).

Программа "Решала" (телеканал Че) о том, как противостоять мошенникам, стала лучшим реалити-шоу 2018 года. Победителем в номинации "Документальный проект" (категория "Дневной эфир") индустриальной телепремии ТЭФИ-2018 стал сериал "Засекреченные списки" (РЕН).

Победителем в номинации "Журналистское расследование" (категория "Дневной эфир") стало шоу канала "Пятница" "Ревизорро". Лучшей телеигрой 2018 года стала "Что?Где?Когда?" (Первый канал).

Лучшим телевизионным проектом о спорте в этом году стала программа "Ледниковый период. Дети" (Первый канал).

Лучшей ведущей спортивной программы жюри признало Татьяну Тарасову, которая комментировала Олимпийские игры 2018 (женское фигурное катание, произвольная программа) на Первом канале. Лауреатом телевизионной премии "ТЭФИ-2018" в номинации "Программа для детей и юношества" стал мультсериал "Три кота", выходящий в эфир на канале "СТС".

Лучшим дневным сериалом стала "Улица" (ТНТ). В номинации "Эфирный/неэфирный промоушн телепрограмм" премию ТЭФИ получила программа "Белки — Танцы" (Первый канал).

Борьба за юную аудиторию

Награды победителям в этом году вручали юные изобретатели, спортсмены и лауреаты российских и международных музыкальных конкурсов, победители олимпиад, молодые волонтёры, а вели церемонию в категории "Дневной эфир" наравне со взрослыми юные телеведущие. Сам председатель Совета Комитета индустриальных телевизионных премий, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой вышел на сцену с внучкой, которая, по его признанию, научила его таким словам как "гэджет", и смотрит не телевизор, а "интернет".

"Плоский экран их уже не устраивает. Это мы ещё по старинке смотрим телевизор, а они телевизор уже не смотрят… Сегодня мы постараемся соединить в нашей церемонии людей, которые любят телевизор и смотрят телевизор, как я… с теми, кто уже не смотрит телевизор, но тем не менее хочет делать телевидение", — сказал он.

Как пояснил Швыдкой журналистам, к участию в церемонии детей пригласили не случайно.

"Не верьте никому — телевидение смотрят все, что бы нам ни говорили. В конце концов YouTube — это тоже телевидение. Любой канал, который передаёт телевизионный контент — это телевидение. Но мы считаем, что борьба сегодня идёт между каналами, конечно, за международную аудиторию. И мы хотели наглядно это продемонстрировать", — сказал он.

"Общее послание этого конкурса очень простое — мы хотим, чтобы телевидение в 21 веке доказало свою необходимость", — добавил Швыдкой.

Новый принцип голосования

В этом сезоне премии ТЭФИ была утверждена новая система голосования, разработанная специалистами факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ имени Ломоносова. Она предполагает создание расширенного состава жюри. От каждого учредителя представлено по 150 членов судейской коллегии, включая и независимых экспертов.

Таким образом, жюри состоит из 1050 человек, а не из 70 и 140 как в предыдущие года. Голосование осуществляется онлайн в личных кабинетах. Каждый член жюри выбирает до пяти работ в каждой номинации".

"В этом году было очень репрезентативное голосование, как мы считаем. Голосовало 1050 телевизионных экспертов, которые представляли все телекомпании-учредители премии ТЭФИ… Я думаю, что можно даже увеличить количество экспертов, но все что больше тысячи — уже считается достаточно объективным результатом", — сказал журналистам Швыдкой.

ТЭФИ — индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена Фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года и в разные годы включала различное количество номинаций. С 2014 года организатором премии является Комитет индустриальных телевизионных премий. Победители традиционно награждаются бронзовой статуэткой "Орфей" работы Эрнста Неизвестного.