Путин передал Эрмитажу фельдмаршальский жезл Российской империи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин передал фельдмаршальский жезл Российской империи в коллекцию Государственного Эрмитажа.
На церемонии также присутствовал канцлер Австрии Себастьян Курц, прибывший в Россию с визитом.
"Это уникальная работа. Этот жезл в конечном итоге оказался в силу разных обстоятельств за границей", — сказал Путин, отметив, что затем жезл был возвращён.
Президент также рассказал Курцу биографические факты о первом владельце жезла — Александре II. "Удивительная и трагическая судьба императора: он освободил крестьян от крепостничества, но был убит террористами", — сказал Путин.
Пиотровский добавил, что мундир Александра II, в котором он был в момент смерти, хранится в Эрмитаже.
Далее в 1910 году в чин фельдмаршала был возведён король Черногории Николай Негош, ему и был передан жезл в связи с провозглашением княжества Черногория королевством. Однако после Первой Мировой войны многие военные регалии королевской династии Негошей были проданы и оказались в частных коллекциях в США и Европе.
Только в 2004 году жезл вернулся на родину: он был выкуплен на аукционе Christie"s.