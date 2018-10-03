Параллели картин Левитана в кино представил Еврейский музей в Москве

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Александра Науменко. Тридцать пять полотен знаменитого пейзажиста Исаака Левитана, сопряжённых с узнаваемыми кадрами из советских и российских фильмов, представлены в экспозиции, созданной Еврейским музеем и центром толерантности в Москве.

Выставка "Исаак Левитан и авторский кинематограф" откроется 4 октября и продлится три с половиной месяца, в среду она была представлена журналистам. Выставка проходит при поддержке банка ВТБ

"Прежде всего, мы нашли много параллелей между пейзажами Исаака Левитана и работами советских и российских кинематографистов, которые выросли и воспитывались на его картинах. Это Сергей Эйзенштейн, Андрей Тарковский, Александр Сокуров, Андрей Кончаловский, Роман Балаян, Сергей Соловьев, Андрей Звягинцев, Александр Довженко и другие режиссеры. Художественный образ русской природы во многих их кинолентах очень близок левитановскому. Организаторы выставки обнаружили здесь достаточно интересные параллели и постарались донести их до зрителей", — сказал РИА Новости генеральный директор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода.

Он отметил, что в экспозиции представлены работы,которые ранее никогда не были показаны вместе.

"Это работы из нескольких коллекций — государственных и частных. Есть несколько работ из Плёса, из Третьяковской галереи, из частных коллекций, которые ранее не выставлялись вместе. Конечно, основная тема в творчестве Левитана — русский пейзаж. Эта тема никогда не уходящая, поскольку русский пейзаж всегда прекрасен и интересен зрителям любого возраста и уровня понимания искусства. Мы считаем, что выставка будет успешной и интересной самому широкому кругу зрителей", — сказал гендиректор музея.

Борода добавил, что использование современных технологий должно сделать выставку ещё более интересной, в том числе, для молодого поколения. "Всё выставляют Левитана. Это не первая и не вторая выставка, представляющая его работы. Но найти новые грани его творчества и культурные параллели — это задача любого музея", — пояснил он.

Исаак Левитан — автор наиболее узнаваемых и пронзительных полотен, изображающих русскую природу, мастер "пейзажа настроения". Экспозиция выставки представляет избранные работы Левитана и встраивает их в контекст авторского кино, вдохновленного пейзажной лирикой художника. Куратор выставки —Мария Насимова, автор идеи — Екатерина Крылова.