Премьер Армении поедет во Францию на похороны Азнавура

ЕРЕВАН, 2 окт – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян сообщил во вторник, что поедет во Францию для участия в похоронах шансонье Шарля Азнавура.

Азнавур скончался на 95-м году жизни в ночь на понедельник в своем доме на юге Франции.

"Согласно последней воле Азнавура, он будет похоронен во Франции рядом со своими родителями. Прощание состоится в пятницу и субботу. Я в четверг вечером отправлюсь в Париж и, скорее всего, вернусь в Ереван в субботу вечером после похорон Азнавура", — сказал Пашинян.

Азнавур родился во Франции в семье выходцев из Армении. Он признан лучшим эстрадным исполнителем века по версии CNN и журнала Times. За 70-летнюю карьеру маэстро было продано 100 миллионов дисков, написано 1,2 тысячи песен, сыграно 80 ролей в фильмах, выпущено 294 альбома и проведено более тысячи концертов в 94 странах мира.