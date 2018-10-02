Путин отметил искрометные выступления Карцева

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Романа Карцева и отметил его искрометные выступления на эстраде, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Народный артист России, актер Московского театра миниатюр Карцев скончался во вторник утром в одной из московских больниц.

"Скончался Роман Аншелевич Карцев — светлый, талантливый артист, человек удивительного обаяния и чувства юмора. Его знали и любили зрители всех поколений, ценили за творчество, преданность искусству, профессионализм, за искрометные выступления на эстраде, яркие роли в театре и кино", — говорится в тексте телеграммы.

Ранее генеральный директор и художественный руководитель Москонцерта Александр Беленький сообщил РИА Новости, что Карцев скончался от инфаркта миокарда.

Карцев — советский и российский артист эстрады, театра и кино. Известен зрителям по ролям в картинах "Собачье сердце", "Небеса обетованные", "Старые клячи", "Мастер и Маргарита". На протяжении нескольких десятилетий выступал в дуэте с Виктором Ильченко в жанре эстрадной репризы. После смерти своего постоянного партнера в 1992 году выступал на эстраде с моноспектаклями.

Настоящее имя Роман Кац. В 1962 году был принят в Театр миниатюр Аркадия Райкина, где по совету Райкина взял сценический псевдоним Роман Карцев. У артиста осталась супруга, бывшая танцовщица кордебалета Виктория Кассинская, дочь и сын.