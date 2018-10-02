Мединский отметил чувство юмора и актерское дарование Карцева

Роман Карцев в роли портного Перельмутера в фильме Владимира Аленикова Улыбка бога, или чисто одесская история

Роман Карцев в роли портного Перельмутера в фильме Владимира Аленикова Улыбка бога, или чисто одесская история

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Министр культуры Владимир Мединский выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста России Романа Карцева, отметив его неподражаемое чувство юмора и яркое актерское дарование, сообщает пресс-служба Минкультуры.

Карцев скончался во вторник утром в одной из московских больниц в возрасте 79 лет.

"С прискорбием узнал о кончине Романа Карцева, популярного артиста, блестящего рассказчика, обладателя многогранного таланта. Неподражаемое чувство юмора и яркое актерское дарование принесли Роману Андреевичу поистине всенародную любовь. Несколько поколений отечественных зрителей восхищались его жизнеутверждающим творчеством, самобытностью реприз и мастерством импровизации, умением дарить хорошее настроение и заряжать оптимизмом. Немало из исполненных им сатирических номеров не только разлетелись на цитаты, но и стали признанной классикой жанра", — приводит пресс-служба слова Мединского.

"Выражаю глубокие соболезнования семье, близким и коллегам Романа Андреевича Карцева. Миллионы людей сохранят в своих сердцах лишь добрые воспоминания о нем", — цитирует пресс-служба слова министра культуры.

Карцев — советский и российский артист эстрады, театра и кино. Известен зрителям по ролям в картинах "Собачье сердце", "Небеса обетованные", "Старые клячи", "Мастер и Маргарита". На протяжении нескольких десятилетий выступал в дуэте с Виктором Ильченко в жанре эстрадной репризы. После смерти своего постоянного партнера в 1992 году выступал на эстраде с моноспектаклями.

Настоящее имя Роман Кац. В 1962 году был принят в Театр миниатюр Аркадия Райкина, где по совету Райкина взял сценический псевдоним Роман Карцев. У артиста осталась супруга, бывшая танцовщица кордебалета Виктория Кассинская, дочь и сын.