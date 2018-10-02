Прощание с Карцевым пройдет 4 октября в Центральном Доме литераторов

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Прощание с народным артистом РФ Романом Карцевым состоится 4 октября в Центральном доме литераторов, сообщила РИА Новости дочь артиста Елена Кассинская.

Карцев скончался во вторник утром в одной из московских больниц в возрасте 79 лет.

"Зал ЦДЛ, 4-е число, начало в 11.00 мск", — сказала Кассинская РИА Новости.

Карцев — советский и российский артист эстрады, театра и кино. Известен зрителям по ролям в картинах "Собачье сердце", "Небеса обетованные", "Старые клячи", "Мастер и Маргарита". На протяжении нескольких десятилетий выступал в дуэте с Виктором Ильченко в жанре эстрадной репризы. После смерти своего постоянного партнера в 1992 году выступал на эстраде с моноспектаклями.

Настоящее имя Роман Кац. В 1962 году был принят в Театр миниатюр Аркадия Райкина, где по совету Райкина взял сценический псевдоним Роман Карцев. У артиста осталась супруга, бывшая танцовщица кордебалета Виктория Кассинская, дочь и сын.