В посольстве Армении в Москве откроют книгу соболезнований по Азнавуру

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Книга соболезнований в связи с кончиной французского шансонье Шарля Азнавура будет открыта в посольстве Армении в Москве 3 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.

Азнавур скончался на 95-м году жизни в ночь на понедельник в своем доме на юге Франции.

"С завтрашнего дня и до 5 октября в посольстве (Армянский переулок, дом 2 — ред.) будет открыта книга соболезнований", — сообщил пресс-секретарь дипмиссии Левон Торгомян.

Он добавил, что с 10 утра будут открыты центральные ворота для тех, кто захочет возложить цветы у входа в здание, а с 14 до 19 часов — доступ в здание к книге соболезнований.

Азнавур родился во Франции в семье выходцев из Армении. Он признан лучшим эстрадным исполнителем века по версии CNN и журнала Times. За 70-летнюю карьеру маэстро было продано 100 миллионов дисков, написано 1,2 тысячи песен, сыграно 80 ролей в фильмах, выпущено 294 альбома и проведено более тысячи концертов в 94 странах мира.